Успешно развиваем свои производства за рубежом
АО Техникс занимается разработкой и производством промышленных комплектующих под торговой маркой TECHNIX.
Производственные фабрики находятся в Китае и в ряде европейских стран.
Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями России и системно следим за качеством выпускаемой продукции.
Наша цель – создание достойного продукта по доступной цене.
С 2020 года нашими партнерами и дистрибьюторами стали крупные торгующие организации во всех регионах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.
В Санкт-Петербурге находится склад площадью более 1000 м2 и механический цех. Для розничных покупателей работает интернет-магазин и также работает корпоративный доступ на сайт, где дистрибьюторы могут делать заказы по специальным ценам и условиям.
Мы соблюдаем ценовую и региональную политику для дистрибьюторов, проводим обучение, совместно работаем над развитием бренда и его совершенствованием.
Подробнее
01.
Качество
Вся продукция проходит проверку качества и имеет гарантию от производителя.
02.
Ассортимент
Широкий ассортимент комплектующих от производств, расположенных в Китае и Европе.
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Доставка
Доставка товара по Санкт-Петербургу и до терминала транспортной компании.
04.
Лояльность
Программа лояльности для постоянных клиентов.