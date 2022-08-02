АО Техникс занимается разработкой и производством промышленных комплектующих под торговой маркой TECHNIX.Производственные фабрики находятся в Китае и в ряде европейских стран.Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями России и системно следим за качеством выпускаемой продукции.Наша цель – создание достойного продукта по доступной цене.С 2020 года нашими партнерами и дистрибьюторами стали крупные торгующие организации во всех регионах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.В Санкт-Петербурге находится склад площадью более 1000 м2 и механический цех. Для розничных покупателей работает интернет-магазин и также работает корпоративный доступ на сайт, где дистрибьюторы могут делать заказы по специальным ценам и условиям.Мы соблюдаем ценовую и региональную политику для дистрибьюторов, проводим обучение, совместно работаем над развитием бренда и его совершенствованием.