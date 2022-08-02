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Техникс

Производство промышленных комплектующих

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Техникс
Производство промышленных комплектующих
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Производство промышленных комплектующих
Готовые заказы можно забрать с нашего склада в г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.5.
Если Вы сделали заказ из другого города, то товар по согласованию с Вами отправляется транспортной компанией, например, СДЕК, Деловые линии или другой.
Успешно развиваем свои производства за рубежом

АО Техникс занимается разработкой и производством промышленных комплектующих под торговой маркой TECHNIX.
Производственные фабрики находятся в Китае и в ряде европейских стран.

Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями России и системно следим за качеством выпускаемой продукции.

Наша цель – создание достойного продукта по доступной цене.

С 2020 года нашими партнерами и дистрибьюторами стали крупные торгующие организации во всех регионах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.

В Санкт-Петербурге находится склад площадью более 1000 м2 и механический цех. Для розничных покупателей работает интернет-магазин и также работает корпоративный доступ на сайт, где дистрибьюторы могут делать заказы по специальным ценам и условиям.

Мы соблюдаем ценовую и региональную политику для дистрибьюторов, проводим обучение, совместно работаем над развитием бренда и его совершенствованием.

Подробнее
01.
Качество
Вся продукция проходит проверку качества и имеет гарантию от производителя.

02.
Ассортимент
Широкий ассортимент комплектующих от производств, расположенных в Китае и Европе.

03.
Доставка
Доставка товара по Санкт-Петербургу и до терминала транспортной компании.

04.
Лояльность
Программа лояльности для постоянных клиентов.

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