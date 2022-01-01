Основные конструктивные особенности трапецеидальных винтов

Главными особенностями трапецеидальных винтов являются их стойкость к осевым и радиальным нагрузкам и устойчивость к деформации – это позволяет использовать их даже при изготовлении нагруженных узлов. Материалом для производства служит конструкционная углеродистая или легированная сталь, обеспечивающая достаточную прочность даже при небольших диаметрах.

Максимальная точность позиционирования при подаче обуславливается технологией изготовления резьбы посредством накатки, что делает ее профиль однородным, а поверхность гладкой и стойкой к износу. Направление вращения изделий зависит от используемых с ними в паре гаек и выполняется как правым, так и левым.

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