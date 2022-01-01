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Трапецеидальные винты

Винты с трапецеидальной резьбой предназначены для перевода вращательного движения в поступательное с высокой точностью – погрешность составляет не более 0,1 мм на расстояние хода 300 мм. Они отличаются устойчивостью к нагрузкам, бесшумностью при работе и долговечностью. Благодаря этому трапецеидальные винты применяются в робототехнике, станкостроении (для подачи режущего инструмента в различных направлениях, позиционирования заготовок и т. д.), на автоматизированных обрабатывающих линиях и ЧПУ центрах, 3D-принтерах и других механизированных устройствах.

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Основные конструктивные особенности трапецеидальных винтов

Главными особенностями трапецеидальных винтов являются их стойкость к осевым и радиальным нагрузкам и устойчивость к деформации – это позволяет использовать их даже при изготовлении нагруженных узлов. Материалом для производства служит конструкционная углеродистая или легированная сталь, обеспечивающая достаточную прочность даже при небольших диаметрах.

Максимальная точность позиционирования при подаче обуславливается технологией изготовления резьбы посредством накатки, что делает ее профиль однородным, а поверхность гладкой и стойкой к износу. Направление вращения изделий зависит от используемых с ними в паре гаек и выполняется как правым, так и левым.

Компания Technix в СПб предлагает купить винт с трапецеидальной резьбой по оптовым ценам, в любых объемах, напрямую от производителя и с доставкой во все регионы страны.

Розничная цена
1 500
10 687.50
19 875
29 062.50
38 250
Направление резьбы 1с
Шаг резьбы, мм 1с
d3 mini, мм 1с
Прямолинейность, мм/300 мм 1с
d3 mini, мм
d maxi, мм 1с
d2 maxi, мм 1с
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